Видео: десять лет после войны – кадры разрушенного Хомса в Сирии

Беспилотник заснял разрушенный Хомс в десятую годовщину начала войны в Сирии. Смотрите на видео, как выглядит сейчас некогда цветущий город.

Десять лет назад в Сирии начались военные действия. В годовщину начала войны беспилотник заснял масштабные разрушения в одном из крупнейших городов страны — Хомсе.

На видео видно, насколько сильно пострадал город: некоторые его части до сих пор лежат в руинах после столкновений и обстрелов.

Провинция Хомс была освобождена от боевиков в 2018 году, восстановление города продолжается по сей день.

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