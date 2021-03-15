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Видео: десять лет после войны – кадры разрушенного Хомса в Сирии

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© Video : Youtube / RT
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/03/0f/33993790.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20210315/33993829/video-razrushennyy-khoms-v-desyatuyu-godovschinu-nachala-voyny-v-siria.html

Беспилотник заснял разрушенный Хомс в десятую годовщину начала войны в Сирии. Смотрите на видео, как выглядит сейчас некогда цветущий город.

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© Video : Ruptly / Ministry of Defence of Russia
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Десять лет назад в Сирии начались военные действия. В годовщину начала войны беспилотник заснял масштабные разрушения в одном из крупнейших городов страны — Хомсе.

На видео видно, насколько сильно пострадал город: некоторые его части до сих пор лежат в руинах после столкновений и обстрелов.

Провинция Хомс была освобождена от боевиков в 2018 году, восстановление города продолжается по сей день.

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