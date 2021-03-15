Видео: десять лет после войны – кадры разрушенного Хомса в Сирии

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Беспилотник заснял разрушенный Хомс в десятую годовщину начала войны в Сирии. Смотрите на видео, как выглядит сейчас некогда цветущий город.
Десять лет назад в Сирии начались военные действия. В годовщину начала войны беспилотник заснял масштабные разрушения в одном из крупнейших городов страны — Хомсе.
На видео видно, насколько сильно пострадал город: некоторые его части до сих пор лежат в руинах после столкновений и обстрелов.
Провинция Хомс была освобождена от боевиков в 2018 году, восстановление города продолжается по сей день.
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