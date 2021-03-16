Видео: в Глостершире нашли осколки древнего метеорита

Несколько осколков метеорита, состоящего из углеродного хондрита, нашли в британском городе Глостершире.

Яркий свет от кометы в небе над Великобританией зафиксировали в конце февраля. Ученые собрали осколки небесного тела и рассчитали траекторию его полета.

Выяснилось, что объект попал на Землю из внешнего пояса астероидов. Небесное тело изначально направлялось к Юпитеру.

Ученым удалось собрать около 300 граммов углеродистого хондрита: это яркое свидетельство того, что метеорит произошел от древнего астероида и сохранял структуру своего материала на протяжении 4,5 миллиарда лет.

Космический камень может содержать ответы на вопросы о ранней истории Солнечной системы и жизни на Земле, также отметили в музее естествознания в Лондоне.

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