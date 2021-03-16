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Видео: в Глостершире нашли осколки древнего метеорита

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© Ruptly / The Natural History Museum
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/03/10/33998776.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20210316/33998824/V-Glostershire-nashli-oskolki-drevnego-meteorita.html

Несколько осколков метеорита, состоящего из углеродного хондрита, нашли в британском городе Глостершире.

Яркий свет от кометы в небе над Великобританией зафиксировали в конце февраля. Ученые собрали осколки небесного тела и рассчитали траекторию его полета.

Russia: Possible meteor caught on camera lighting up Yakutia sky
© Ruptly
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Выяснилось, что объект попал на Землю из внешнего пояса астероидов. Небесное тело изначально направлялось к Юпитеру.

Ученым удалось собрать около 300 граммов углеродистого хондрита: это яркое свидетельство того, что метеорит произошел от древнего астероида и сохранял структуру своего материала на протяжении 4,5 миллиарда лет.

Космический камень может содержать ответы на вопросы о ранней истории Солнечной системы и жизни на Земле, также отметили в музее естествознания в Лондоне.

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