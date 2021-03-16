Палатки для информирования граждан о COVID-19 снова открыты в Кишиневе

В пунктах борьбы с коронавирусом несут дежурство спасатели из ГИЧС, а также студенты Полицейской академии Штефана чел Маре.

Sputnik Молдова вел прямую трансляцию из пункта информирования населения о коронавирусе.

Как ранее сообщила пресс-служба Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций, они будут работать с 7.30 до 17.30, чтобы можно было охватить полезной информацией как можно большее число граждан.

ГИЧС совместно с подразделениями МВД способствует популяризации кампании "Будь осторожен! COVID-19 не исчез", она нацелена на информирование граждан о рисках заражения. Кроме того, акция направлена на то, чтобы люди проявляли солидарность с врачами, которые ежечасно ведут борьбу за жизнь пациентов с коронавирусом.

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