Видео: Берлин протестует против локдауна

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Во вторник на протест против локдауна в столице Германии вышли сотни человек, в основном это были сторонники движения Querdenken.
За соблюдением масочного режима и социальной дистанции наблюдала полиция. Протестующие отметили год с момента введения первых жестких ограничений в Германии, направленных на борьбу с распространением коронавируса.
В целом митинг прошел мирно и с шариками-сердечками. Подробности – в нашем видео.
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