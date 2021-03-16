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Видео: Берлин протестует против локдауна

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20210316/34005550/video-berlin-protestuet-protiv-lokdauna.html

Во вторник на протест против локдауна в столице Германии вышли сотни человек, в основном это были сторонники движения Querdenken.

За соблюдением масочного режима и социальной дистанции наблюдала полиция. Протестующие отметили год с момента введения первых жестких ограничений в Германии, направленных на борьбу с распространением коронавируса.

В целом митинг прошел мирно и с шариками-сердечками. Подробности – в нашем видео.

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