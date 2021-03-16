Видео: Проблема за проблемой – как в Европе идет вакцинация от коронавируса

Европа продолжает сталкиваться со все большими проблемами с организацией вакцинации от COVID-19. После сообщений от заводов по производству вакцин о грядущих приостановках поставок пришла еще одна неприятная новость. Возможно, англо-шведский препарат AstraZeneca способен вызвать тромбоз и нарушения свертываемости крови.
В СМИ появились сообщения о серьезных побочных эффектах от этой вакцины.
Пока подтверждения этой информации нет, но уже более 10 стран Европы решили приостановить вакцинацию препаратом AstraZeneca до конца расследования всех случаев с нежелательными последствиями.
Это усложнило и без того тяжелую ситуацию с провальными темпами вакцинации в Европе.
Смотрите, в какой непростой ситуации оказалась Европа, и каким может быть выход из нее в нашем видео.
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