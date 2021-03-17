Видео: Референдум о сохранении СССР: как это было 30 лет назад в Кишиневе

17 марта 1991 года во всех союзных республиках проходил единственный за всю историю существования СССР всесоюзный референдум.

Граждане Советского Союза должны были высказаться о том, желают ли они сохранить СССР как федерацию равноправных суверенных государств и республик.

Верховный Совет МССР принял решение, что республика в общесоюзном референдуме не участвует. Учитывая это, для проведения плебисцита в Кишиневе была создана комиссия на общественных началах. Само голосование проходило преимущественно на территориях воинских частей Минобороны СССР.

Уникальные архивные кадры – в нашем видео.

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