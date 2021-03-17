21:44 17 Марта 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.17
  • USD17.72
  • RUB0.24
  • RON4.33
  • UAH0.64
Поиск
Видео

Видео: цветочное очарование – в китайских парках зацвела сакура

Получить короткую ссылку
2 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Ruptly
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/03/11/34021759.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20210317/34021811/video-tsvetochnoe-ocharovanie-v-kitayskikh-parkakh-zatsvela-sakura.html

Туристы со всего Китая съезжаются город Сянъян, чтобы полюбоваться цветущей сакурой в городском парке.

© REUTERS / Nacho Doce
Фото: когда персики цветут – невероятные кадры цветения садов в Испании
10
Вид тысяч цветущих вишневых деревьев поистине впечатляет. На территории почти в тысячу акров растет более 10 тысяч деревьев.

Время цветения деревьев так скоротечно. Поэтому посетители активно фотографируются под деревьями, многие даже берут на прокат красивые национальные костюмы специально, чтобы фотографии были еще эффектней.

Считается, что любование сакурой умиротворяет и обеспечивает процветание всем, кто придет насладиться красотой этого дерева.

Насладитесь и вы красотой цветущих деревьев в видео Sputnik.

 

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik


Колумнисты
Мультимедиа
Фото: запчасти для "терминаторов" – как создают человекоподобных роботов
«Наши выпускные костюмчики»: врачи из Пятигорска символично попрощались с ковидным корпусом
Видео: "Прощай, COVID!" – врачи из Пятигорска расстаются с ковидным корпусом
Сколько автомобилей зарегистрировано в Молдове
У кого в Молдове больше всего машин

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться