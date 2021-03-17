Видео: цветочное очарование – в китайских парках зацвела сакура

Туристы со всего Китая съезжаются город Сянъян, чтобы полюбоваться цветущей сакурой в городском парке.

Вид тысяч цветущих вишневых деревьев поистине впечатляет. На территории почти в тысячу акров растет более 10 тысяч деревьев.

Время цветения деревьев так скоротечно. Поэтому посетители активно фотографируются под деревьями, многие даже берут на прокат красивые национальные костюмы специально, чтобы фотографии были еще эффектней.

Считается, что любование сакурой умиротворяет и обеспечивает процветание всем, кто придет насладиться красотой этого дерева.

Насладитесь и вы красотой цветущих деревьев в видео Sputnik.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova