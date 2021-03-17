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Видео: "Прощай, COVID!" – врачи из Пятигорска расстаются с ковидным корпусом

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© Video : Youtube / RT на русском
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20210317/34023989/video-proschay-covid-vrachi-iz-pyatigorska-rasstayutsya-s-kovidnym-korpusom.html

Медики из больницы Пятигорска символично попрощались со своим COVID-отделением. Они провели здесь долгих пять месяцев, но теперь болезнь, наконец, отступила.

© Sputnik / Ilya Pitalev
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Врач Городской клинической больницы Пятигорска Гаянэ Давидян опубликовала в сети видео, где она и ее коллеги символично попрощались с корпусом для больных коронавирусом.

Они расписали белые костюмы, которые стали олицетворением "красных зон". Свои "выпускные костюмчики" медики украсили пожеланиями, признаниями в любви и даже стихотворениями. 

С октября 2020 года работники ковидного корпуса ГКБ Пятигорска приняли около 1000 пациентов. Для дальнейшего лечения больных COVID-19 в больнице теперь останется одно отделение.

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