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Заседание парламента Молдовы, где должны назвать кандидата в премьеры

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YouTube / Parlamentul Republicii Moldova
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20210318/34027041/zasedanie-parlamenta-moldovy-live-kandidat-v-premery.html

Смотрите прямую трансляцию заседания парламента Молдовы, где должны назвать нового кандидата в премьеры от парламентского большинства.

Члены постоянного парламентского бюро ранее утвердили повестку пленарных заседаний высшего законодательного органа на 18 и 19 марта.

Зал заседаний в здании правительства Молдовы
© Sputnik / Mihai Caraus
Новый кандидат в премьеры от парламентского большинства: кто он
Как сообщили в пресс-службе парламента, в ближайшие два дня депутаты рассмотрят среди прочего проект постановления о создании спецкомиссии по отбору кандидатов на пост народного адвоката, поправки и дополнения в закон о ветеранах, изменения в Кодекс мореплавания, поправки в закон о рынке нефтепродуктов.

Вице-спикер парламента, депутат-социалист Влад Батрынча, в свою очередь, сообщил, что 18 марта планируется официально выдвинуть от парламентского большинства кандидата в премьер-министры.

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