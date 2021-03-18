Заседание парламента Молдовы, где должны назвать кандидата в премьеры

Члены постоянного парламентского бюро ранее утвердили повестку пленарных заседаний высшего законодательного органа на 18 и 19 марта.

Как сообщили в пресс-службе парламента, в ближайшие два дня депутаты рассмотрят среди прочего проект постановления о создании спецкомиссии по отбору кандидатов на пост народного адвоката, поправки и дополнения в закон о ветеранах, изменения в Кодекс мореплавания, поправки в закон о рынке нефтепродуктов.

Вице-спикер парламента, депутат-социалист Влад Батрынча, в свою очередь, сообщил, что 18 марта планируется официально выдвинуть от парламентского большинства кандидата в премьер-министры.

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