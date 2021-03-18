Заседание парламента Молдовы, где должны назвать кандидата в премьеры

https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/03/12/34027006.jpg
Sputnik Молдова
https://cdn2.img.sputnik.md/i/logo.png
Sputnik
https://cdn2.img.sputnik.md/i/logo.png
https://ru.sputnik.md/video/20210318/34027041/zasedanie-parlamenta-moldovy-live-kandidat-v-premery.html
Смотрите прямую трансляцию заседания парламента Молдовы, где должны назвать нового кандидата в премьеры от парламентского большинства.
Члены постоянного парламентского бюро ранее утвердили повестку пленарных заседаний высшего законодательного органа на 18 и 19 марта.
Как сообщили в пресс-службе парламента, в ближайшие два дня депутаты рассмотрят среди прочего проект постановления о создании спецкомиссии по отбору кандидатов на пост народного адвоката, поправки и дополнения в закон о ветеранах, изменения в Кодекс мореплавания, поправки в закон о рынке нефтепродуктов.
Вице-спикер парламента, депутат-социалист Влад Батрынча, в свою очередь, сообщил, что 18 марта планируется официально выдвинуть от парламентского большинства кандидата в премьер-министры.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>
Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova