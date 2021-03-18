Путин в ответ на обвинения Байдена пожелал ему здоровья

Президент России Владимир Путин прокомментировал слова главы США Джо Байдена, пожелав ему здоровья и напомнив, что оценивать других людей – все равно что смотреть в зеркало. Так российский лидер отреагировал на резкие обвинения главы Белого дома. Смотрите видео.

Ранее президент США Джо Байден на вопрос СМИ, считает ли он своего российского коллегу "убийцей", ответил, что считает. Он также отметил, что Путин "ответит" за якобы вмешательство в американские выборы. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась пояснить, были ли слова Байдена о Путине "метафорой". Она добавила, что президент США заявлял ранее, что "не будет сдерживаться" в выражении своей позиции ни в ходе прямых контактов с российским руководством, ни при публичных оценках.

"Мы с ним лично знакомы. И что бы я ему ответил? Я бы сказал ему: будьте здоровы. Я желаю ему здоровья. Говорю это без иронии, без шуток", - сказал Путин, напомнив про поговорку "кто как обзывается, так и называется".

Ранее МИД РФ сообщил, что посол России в США Анатолий Антонов был приглашен в Москву на консультации, чтобы проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США. При этом в министерстве подчеркнули, что заинтересованы в том, чтобы не допустить необратимой деградации отношений с Вашингтоном, и главное - "определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы, по сути дела, в тупик". Посольство РФ в США заявило, что Антонов 20 марта вылетит в Москву для консультаций.

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