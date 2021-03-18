Видео: зеленая Чикаго в День святого Патрика - с высоты птичьего полета

Заснятая с дрона река Чикаго, окрашенная в зеленый цвет в честь праздника - Дня святого Патрика.

В ознаменование Дня св. Патрика ежегодно река Чикаго, которая проходит через центр одноименного города в США, окрашивается в ярко-зеленый цвет.

Второй год подряд из-за пандемии традиционное шествие, посвященное святому, указом мэра не проводится. Поэтому зеленая Чикаго - единственная возможность поздравить всех причастных с праздником.

Сам ритуал "зеленения" реки существует с 1962 года, а ингредиенты красителя держатся в строгом секрете.

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