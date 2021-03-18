Видео: низшая точка в отношениях: Россия и США оказались на грани разрыва

Однако президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет продолжать сотрудничать с США, но только на выгодных для себя условиях.
Подробности - в нашем видео.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>
Резкие заявления лидера Белого дома Джо Байдена спровоцировали новый кризис в отношениях Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки.
Однако президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет продолжать сотрудничать с США, но только на выгодных для себя условиях.
Подробности - в нашем видео.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>
Заснятая с дрона река Чикаго, окрашенная в зеленый цвет в честь праздника - Дня святого Патрика.
Президент России Владимир Путин прокомментировал слова главы США Джо Байдена, пожелав ему здоровья и напомнив, что оценивать других людей – все равно что смотреть в зеркало. Так российский лидер отреагировал на резкие обвинения главы Белого дома. Смотрите видео.
Смотрите прямую трансляцию заседания парламента Молдовы, где должны назвать нового кандидата в премьеры от парламентского большинства.
Туристы со всего Китая съезжаются город Сянъян, чтобы полюбоваться цветущей сакурой в городском парке.
Общее число официально зарегистрированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа в республике превысило 210 000.
СНГ подготовило проект соглашения о свободной торговле услугами. Работа над документом велась с 2012 года, ожидается, что соглашение будет подписано уже в этом году и станет первым актом, регулирующим торговлю услугами на пространстве Содружества.
Парламент на заседании в четверг одобрил во втором чтении проект поправки к Закону о жилищном строительстве.
Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik