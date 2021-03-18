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Видео: низшая точка в отношениях: Россия и США оказались на грани разрыва

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Sputnik Молдова
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Резкие заявления лидера Белого дома Джо Байдена спровоцировали новый кризис в отношениях Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Sputnik / Григорий Сысоев
Песков: в ближайшее время проанализируем подход России к отношениям с США
В Москве утверждают, что ситуация приближается к точке невозврата. Внешнеполитическое ведомство России даже отозвало своего посла Анатолия Антонова из Вашингтона в Москву для консультаций, чтобы "проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США".

Однако президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет продолжать сотрудничать с США, но только на выгодных для себя условиях.

Подробности - в нашем видео.

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