Видео: низшая точка в отношениях: Россия и США оказались на грани разрыва

В Москве утверждают, что ситуация приближается к точке невозврата. Внешнеполитическое ведомство России даже отозвало своего посла Анатолия Антонова из Вашингтона в Москву для консультаций, чтобы "проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США".

Однако президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет продолжать сотрудничать с США, но только на выгодных для себя условиях.

Подробности - в нашем видео.

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