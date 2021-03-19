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Видео: мировой рекорд по погружению под лед на Байкале

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© Ruptly / Alexei Molchanov
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/03/12/34030854.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20210319/34030949/Video-mirovoy-rekord-po-pogruzheniyu-pod-led-na-Baykale.html

Титулованный российский фридайвер установил новый рекорд Гиннесса по подледному погружению в моноласте в бухте Змеиной на озере Байкал.

Алексей Молчанов нырнул в сопровождении судьи и страховщиков и погрузился на глубину 80 метров. Наблюдающий за установкой рекорда фридайвер Дмитрий Соколов отметил, что после 30 метров Молчанов опускался один.

Сюрреалистическая инсталляция на глади Байкала.
© Sputnik / Kirill Shipitsin
Ледовая фантасмагория Байкала
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"Там он в этой кромешной темноте только при помощи фонарика может освещать себе трос", - пояснил Соколов.

Рекорд был подтвержден камерами, установленными под водой, а также тегом, который Алексей поднял со дна. Достижение фиксировал судья Международной ассоциации развития фридайвинга (AIDA) Алексей Серов. Все материалы были переданы представителям Книги рекордов Гиннесса.

"Я всегда с удовольствием рассказываю всем своим товарищам-иностранцам про Байкал, мне очень нравится. Я горжусь Байкалом, мне нравится про него рассказывать, что есть такое озеро самое глубокое в мире. Поэтому мне, естественно, хотелось нырнуть здесь", - рассказал Алексей.

Председатель российской федерации фридайвинга Алексей Молчанов - 14-кратный чемпион мира, в его копилке теперь 20 рекордов.

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