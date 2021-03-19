Видео: мировой рекорд по погружению под лед на Байкале

Алексей Молчанов нырнул в сопровождении судьи и страховщиков и погрузился на глубину 80 метров. Наблюдающий за установкой рекорда фридайвер Дмитрий Соколов отметил, что после 30 метров Молчанов опускался один.
"Там он в этой кромешной темноте только при помощи фонарика может освещать себе трос", - пояснил Соколов.
Рекорд был подтвержден камерами, установленными под водой, а также тегом, который Алексей поднял со дна. Достижение фиксировал судья Международной ассоциации развития фридайвинга (AIDA) Алексей Серов. Все материалы были переданы представителям Книги рекордов Гиннесса.
"Я всегда с удовольствием рассказываю всем своим товарищам-иностранцам про Байкал, мне очень нравится. Я горжусь Байкалом, мне нравится про него рассказывать, что есть такое озеро самое глубокое в мире. Поэтому мне, естественно, хотелось нырнуть здесь", - рассказал Алексей.
Председатель российской федерации фридайвинга Алексей Молчанов - 14-кратный чемпион мира, в его копилке теперь 20 рекордов.
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