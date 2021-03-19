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Видео: Лавров - о феномене "фриковой дипломатии"

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Sputnik Молдова
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Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что Запад все чаще жестко отвергает любые альтернативные точки зрения.

Города мира. Вашингтон
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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"В арсенале западных лидеров появился новый феномен - фейковая, а порой и фриковая дипломатия",- с таким заявлением Сергей Лавров выступил на заседании попечительского совета Фонда имени А. М. Горчакова в Москве.

Глава МИД России подчеркнул, что все чаще Запад жестко отвергает любые альтернативные точки зрения, а собственные необоснованные обвинения не подкрепляет доказательствами.

"Реальная, осмысленная политика подменяется угрозами привлечь к ответу всех несогласных, как во внешних, так и во внутренних делах", - отметил Сергей Лавров.

Отношения между Россией и США обострились после недипломатичного заявления президента Джо Байдена. В ответ президент России Владимир Путин пожелал своему американскому коллеге здоровья и предложил продолжить дискуссию в прямом эфире.

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