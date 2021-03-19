Видео: Лавров - о феномене "фриковой дипломатии"

https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/03/13/34050369.png
Sputnik Молдова
https://cdn2.img.sputnik.md/i/logo.png
Sputnik
https://cdn2.img.sputnik.md/i/logo.png
https://ru.sputnik.md/video/20210319/34050422/Video-Lavrov-na-Zapade-poyavilsya-novyy-fenomen-frikovaya-diplomatiya.html
Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что Запад все чаще жестко отвергает любые альтернативные точки зрения.
©
Sputnik / Наталья Селиверстова
"В арсенале западных лидеров появился новый феномен - фейковая, а порой и фриковая дипломатия",- с таким заявлением Сергей Лавров выступил на заседании попечительского совета Фонда имени А. М. Горчакова в Москве.
Глава МИД России подчеркнул, что все чаще Запад жестко отвергает любые альтернативные точки зрения, а собственные необоснованные обвинения не подкрепляет доказательствами.
"Реальная, осмысленная политика подменяется угрозами привлечь к ответу всех несогласных, как во внешних, так и во внутренних делах", - отметил Сергей Лавров.
Отношения между Россией и США обострились после недипломатичного заявления президента Джо Байдена. В ответ президент России Владимир Путин пожелал своему американскому коллеге здоровья и предложил продолжить дискуссию в прямом эфире.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>
Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova