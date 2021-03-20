Опубликовано видео извержения вулкана на Камчатке

Извержение бокового прорыва на Ключевском вулкане на Камчатке привлекает туристов-экстремалов, они жарят на лаве сосиски и забираются на кромку кратера. Смотрите видео.

Побочный прорыв произошел на вулкане Ключевском 18 февраля. Зона прорыва расположена на северо-западном склоне на высоте 2850 метров над уровнем моря. Прорыв состоит из двух параллельных трещин, находящихся на расстоянии около 250 метров друг от друга. В последние дни в соцсетях местные жители начали публиковать фото и видео со склона вулкана, где находится прорыв

На кадрах видно, как из жерла вылетают раскаленные капли магмы и как мощные потоки лавы текут вниз по склону. Из-за извержения в регионе объявлена лавинная опасность.

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