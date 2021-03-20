Видео: как прошли очередные белорусско-российские учения

Совместные учения российской танковой бригады и военных Белоруссии стартовали в середине марта, став уже третьими за месяц. Как они прошли, смотрите на видео.

Опыт управления разнородными подразделениями получили офицеры Вооруженных сил Беларуси в ходе двустороннего учения под Нижним Новгородом. На полигоне "Мулино" танкисты, мотострелки, зенитчики, разведчики и артиллеристы отработали действия в наступлении и обороне, повысили навыки применения штатного вооружения и военной техники, оборудования фортификационных сооружений.

Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа, также военные реализовали задачи по ведению боевых действий с выполнением стрельб из вооружения боевых машин пехоты БМП-2, танков Т-72Б3, зенитных самоходных установок "Шилка" и реактивных систем залпового огня "Град".

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