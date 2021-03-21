Видео: как проходит отдых Путина и Шойгу в Сибири

Президент России Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу отправились на выходные в Сибирь. Смотрите на видео, как проходит их отдых.

На этой неделе Путин сообщил, что выходные он проведет в тайге, чтобы "немного отдохнуть".

Вместе с Шойгу они совершают пешие прогулки по заснеженной тайге, катаются на вездеходе и наблюдают за местной фауной.

За руль гусеничного вездехода цвета хаки глава российского государства сел сам. В поездку на внедорожнике Путин и Шойгу выехали в костюмах-дубленках и унтах.

Также глава Минобороны России пригласил президента в свою мастерскую, где он занимается обработкой дерева.

После прогулки Путин и Шойгу пообедали там же, в тайге. Расположились они на лавках, на которых были накинуты шкуры. На столе уже была приготовлена колбаса, нарезаны помидоры, огурцы и редис.

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