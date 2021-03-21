Видео: как проходит отдых Путина и Шойгу в Сибири

На этой неделе Путин сообщил, что выходные он проведет в тайге, чтобы "немного отдохнуть".
Вместе с Шойгу они совершают пешие прогулки по заснеженной тайге, катаются на вездеходе и наблюдают за местной фауной.
Также глава Минобороны России пригласил президента в свою мастерскую, где он занимается обработкой дерева.
После прогулки Путин и Шойгу пообедали там же, в тайге. Расположились они на лавках, на которых были накинуты шкуры. На столе уже была приготовлена колбаса, нарезаны помидоры, огурцы и редис.
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