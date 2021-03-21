17:20 21 Марта 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.24
  • USD17.79
  • RUB0.24
  • RON4.35
  • UAH0.64
Поиск
Видео

Видео: как проходит отдых Путина и Шойгу в Сибири

Получить короткую ссылку
35610
Новости
Все новости
Все новости
© Video : Youtube / RT на русском
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/03/15/34063543.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20210321/34063581/video-kak-prokhodit-otdykh-putina-i-shoygu-v-sibiri.html

Президент России Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу отправились на выходные в Сибирь. Смотрите на видео, как проходит их отдых.

На этой неделе Путин сообщил, что выходные он проведет в тайге, чтобы "немного отдохнуть".

Вместе с Шойгу они совершают пешие прогулки по заснеженной тайге, катаются на вездеходе и наблюдают за местной фауной.

Путин на Крещение окунулся в прорубь.
© Sputnik
Путин на Крещение окунулся в прорубь
За руль гусеничного вездехода цвета хаки глава российского государства сел сам. В поездку на внедорожнике Путин и Шойгу выехали в костюмах-дубленках и унтах. 

Также глава Минобороны России пригласил президента в свою мастерскую, где он занимается обработкой дерева.

После прогулки Путин и Шойгу пообедали там же, в тайге. Расположились они на лавках, на которых были накинуты шкуры. На столе уже была приготовлена колбаса, нарезаны помидоры, огурцы и редис.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Путин проведет совещание по вопросу наращивания производства вакцин
Они "непостижимым образом все успевают": Путин - о женщинах
Видео: "Приеду" – Путин пошутил про "еще один дворец"

Еще видео

  • Как прошли белорусско-российские учения в Нижегородской области
    Последнее обновление: 20:00 20.03.2021
    20:00 20.03.2021

    Как прошли белорусско-российские учения

    Совместные учения российской танковой бригады и военных Белоруссии стартовали в середине марта, став уже третьими за месяц. Как они прошли, смотрите на видео.

    148
  • Извержение вулкана на Камчатке сняли на видео
    Последнее обновление: 18:01 20.03.2021
    18:01 20.03.2021

    Опубликовано видео извержения вулкана на Камчатке

    Извержение бокового прорыва на Ключевском вулкане на Камчатке привлекает туристов-экстремалов, они жарят на лаве сосиски и забираются на кромку кратера. Смотрите видео.

    161
  • Лавров: на Западе появился новый феномен - фриковая дипломатия
    Последнее обновление: 21:15 19.03.2021
    21:15 19.03.2021

    Видео: Лавров - о феномене "фриковой дипломатии"

    Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что Запад все чаще жестко отвергает любые альтернативные точки зрения.

    106
  • Фридайвер Молчанов установил мировой рекорд по погружению под лед на Байкале
    Последнее обновление: 18:50 19.03.2021
    18:50 19.03.2021

    Мировой рекорд по погружению под лед на Байкале

    Титулованный российский фридайвер установил новый рекорд Гиннесса по подледному погружению в моноласте в бухте Змеиной на озере Байкал.

    112

Главные темы

Орбита Sputnik


Колумнисты
Мультимедиа
Как молдавские врачи уже год ведут борьбу с коронавирусом и спасают людей
Фото: год борьбы с пандемией - испытание для молдавских врачей
Как прошли белорусско-российские учения в Нижегородской области
Видео: как прошли очередные белорусско-российские учения
Новые ограничения из-за COVID-19
Новые запреты из-за COVID-19: это надо знать всем

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться