Итоги недели в Молдове: все главные события и заявления в одном видео

В ролике Sputnik Молдова мы традиционно рассказываем о самых важных и ярких событиях и заявлениях минувшей семидневки.

Прошедшая неделя в Молдове выдалась довольно насыщенной на события и заявления. В центре внимания оказалась политика. Глава государства Майя Санду провела консультации с парламентскими фракциями и группами. Под их занавес Марианна Дурлештяну, кандидатуру которой на пост премьера поддерживали социалисты, фракция Партии "Шор" и группа Pentru Moldova, объявила о том, что отказывается от предложения стать главой правительства. Сразу после этого на брифинге президент объявила, что выдвигает кандидатом в премьеры лидера PAS Игоря Гросу. Практически все лидеры парламентских сил заявили затем, что Санду стоило обсудить кандидатуру Гросу в рамках консультаций.

Генеральный прокурор Молдовы Александр Стояногло попросил парламент лишить депутатской неприкосновенности представителей Партии "Шор" Петра Жардана и Дениса Уланова.

Все это и многое другое – в одном видео.

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