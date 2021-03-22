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Производители молока в отчаянии и просят власти о помощи

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© Sputnik / Evghenii Panasenco
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20210322/34068374/proizvoditeli-moloka-v-otchayanii-i-prosyat-vlasti-o-pomoshi.html

Зоотехнический сектор Молдовы на грани гибели. Из более чем тысячи молочных предприятий, работавших в нашей стране в 90-е годы, остались "на плаву" лишь около ста фермерских хозяйств.

Животноводство Молдовы находится на грани гибели, говорят фермеры-производители молока, а никакой поддержки со стороны властей они не чувствуют. Из почти ста молочных ферм в нашей стране большинство оказались в ситуации, когда они больше не могут самостоятельно справиться с экономическими трудностями.

Ситуация резко ухудшилась в 2019 году, когда дождь и град уничтожили урожай. Затем последовал 2020-й — год пандемии коронавируса и сильной засухи.

Анатолий Игнат
© Sputnik / Mihai Caraus
Игнат: известно, почему молдавские аграрии постоянно несут убытки

Производители молока больше не могут прокормить своих животных и вынуждены забивать скот, чтобы попытаться сократить убытки.

Еще одной проблемой, по словам фермеров, является низкое качество корма. Питательные свойства фуражного зерна значительно снизились также из-за плохой погоды. Выросли и цены: в 2020 году стоимость фуража выросла с 2 до 6 леев за килограмм.

Ежемесячные расходы фермы, на которой содержится 62 головы скота, превышают 40 тысяч леев, рассказал Sputnik Молдова один из фермеров. Эти деньги необходимы, чтобы выдавать заработную плату, оплачивать налоги, воду, электроэнергию и счета за топливо.

Чтобы справиться с кризисом, производители молока просят поддержки у властей. Аграрии в первую очередь нуждаются в льготных кредитах под низкие проценты и в увеличении срока их погашения.

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Теги:
животноводство

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