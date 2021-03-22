Видео с места разрушенного у села Иванча памятника советским воинам

Смотрите на видеотрансляции Sputnik Молдова, что происходило на месте, где был разрушен монумент советским воинам у села Иванча.

В год 80-летия начала Великой Отечественной войны вандалы разрушили памятник воинам второго кавалерийского корпуса имени Совнаркома Украины у села Иванча Оргеевского района. Это произошло в ночь с 20 на 21 марта.

Как рассказал Sputnik Молдова руководитель Русского историко-патриотического клуба, председатель Национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович, монумент представлял собой штык из нержавеющей стали, который был установлен на тумбе.

"Штык спилили на металлолом. Сам памятник при падении сломался", – пояснил собеседник.

По его словам, памятник планируется восстановить.

"Он обязательно будет восстановлен", – подчеркнул Петрович.

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