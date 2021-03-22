Прямая трансляция заседания парламента Молдовы

В понедельник молдавские депутаты собрались на пленарное заседание парламента.

В субботу, 20 марта, члены парламентской юридической комиссии решили предложить законодательному органу снять депутатскую неприкосновенность с двух представителей фракции партии "Шор" Петра Жардана и Дениса Уланова. Глава комиссии, депутат от фракции Партии социалистов Василий Боля отметил, что выводы комиссии будут переданы постоянному бюро парламента, которое примет решение о созыве высшего законодательного органа и обсуждении этих вопросов.

Заседание парламента Молдовы в пятницу, 19 марта, завершилось из-за отсутствия кворума. Такой же исход был и днем ранее.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova