17:19 22 Марта 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.18
  • USD17.80
  • RUB0.24
  • RON4.34
  • UAH0.64
Поиск
LIVE:
Видео

Прямая трансляция заседания парламента Молдовы

Получить короткую ссылку
Тема:
Парламент Молдовы сегодня (330)
157 0 0
Новости
Все новости
Все новости
YouTube / Parlamentul Republicii Moldova
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/03/16/34074423.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20210322/34070433/Pryamaya-translyatsiya-zasedaniya-parlamenta-Moldovy.html

Смотрите в видеотрансляции Sputnik Молдова за ходом заседания высшего законодательного органа республики.

В понедельник молдавские депутаты собрались на пленарное заседание парламента.

В субботу, 20 марта, члены парламентской юридической комиссии решили предложить законодательному органу снять депутатскую неприкосновенность с двух представителей фракции партии "Шор" Петра Жардана и Дениса Уланова. Глава комиссии, депутат от фракции Партии социалистов Василий Боля отметил, что выводы комиссии будут переданы постоянному бюро парламента, которое примет решение о созыве высшего законодательного органа и обсуждении этих вопросов.

Заседание парламента Молдовы в пятницу, 19 марта, завершилось из-за отсутствия кворума. Такой же исход был и днем ранее.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Парламент Молдовы сегодня (330)

По теме

Заручится ли кабмин Гросу поддержкой в парламенте: каковы возможные сценарии

Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik


Колумнисты
Мультимедиа
Как молдавские врачи уже год ведут борьбу с коронавирусом и спасают людей
Фото: год борьбы с пандемией - испытание для молдавских врачей
Итоги недели в Молдове: все главные события и заявления в одном видео
Итоги недели в Молдове: все главные события и заявления в одном видео
Новые ограничения из-за COVID-19
Новые запреты из-за COVID-19: это надо знать всем

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться