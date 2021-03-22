Видео: "Красная зона": чего боятся латвийские врачи

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Происходящее в больницах Латвии, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, зачастую остается тайной за семью печатями. При этом страна находится на пороге третьей волны COVID-19.
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Sputnik / Алексей Витвицкий
Медики, которые делились с прессой фактами о происходящем в госпиталях, столкнулись с угрозой увольнения и перестали сообщать информацию.
О ситуации в ковидных отделениях теперь говорят только пациенты.
Почему больных коронавирусом держат в коридорах и выписывают в тот же день? И есть ли в Латвии еще места, куда не боятся пускать журналистов из России? Корреспондент Sputnik отправился в город Даугавпилс и даже пробрался в "красную зону".
Что он выяснил - смотрите в видео.
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