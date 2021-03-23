Как дожить до 112 лет: секрет долгожительницы из Молдовы

Героиня репортажа Sputnik Молдова живет в селе Слобозия Ноуэ Сорокского района. По документам Александра Долгиер должна отпраздновать свой 112 день рождения 20 апреля, однако она уже достигла этого возраста 14 марта. Она родилась в 1909 году. Односельчане зовут ее тетей Дуцей.

Корреспонденты Sputnik отправились в родное село молдавской долгожительницы, которое находится в 180 километрах от Кишинева. Александра Долгиер живет на окраине села, а добраться к ее дому очень непросто: дорога разбита, и из-за грязи ни одна машина не может к нему проехать. Поэтому почти два километра мы шли до дома тети Дуцы пешком.

Александра Долгиер сейчас живет с внучкой и правнуком, которые заботятся о ней.

Героиня нашего сюжета жила с мужем, двумя дочерьми и сыном, но ни ее супруг, ни дети не дожили до этих дней. Тетя Дуца со слезами на глазах призналась, что лучше бы Господь забрал ее, а не детей. Одну из своих дочерей она похоронила год назад.

Однако женщина может гордиться шестью внуками, восемью правнуками и двумя праправнуками. Она всю жизнь работала на земле, и даже в возрасте за сто лет все еще сама носила дрова. Тетя Дуца считает, что секрет долголетия – в движении и ежедневном труде.

В свои 112 лет Александра Долгиер любит слушать радио, напевать народную музыку и только этим она облегчает свою боль. Три года назад тетя Дуца перестала видеть и с тех пор жизнь для нее потеряла все цвета – все стало темно. Собеседница призналась, что если бы у нее было зрение, то она работала бы по огороду и помогала бы членам своей семьи по хозяйству. Однако из-за того, что она не видит, разница между днем ​​и ночью совсем не ощущается, что для нее очень тяжело морально.

Александра Долгиер пережила Первую мировую и Великую Отечественную войну, но в силу преклонного возраста не помнит исторических событий того времени. Однако другие периоды из своей жизни, которые были относительно недавно, тетя Дуца все еще хранит в памяти. Например, как она пела в ансамбле и все еще помнит слова некоторых песен, которые звучали на сценах домов культуры. В такие моменты ее охватывает ностальгия.

Жизнь подвергла ее многочисленным испытаниям. Недавно в ее доме вспыхнул пожар и тетю Дуцу чудом удалось спасти. Но все фотографии ее молодости и все, что напомнило бы ей о былых временах, превратилось в пепел. Сейчас женщина живет в комнате с внучкой и правнуком.

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