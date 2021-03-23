Видео: Лавров рассказал, кто уничтожил отношения между Россией и Евросоюзом

Об "уничтожении" отношений между РФ и ЕС глава российской дипломатии заявил после переговоров с китайским коллегой.

Сергей Лавров отметил, что в Европе остались единичные страны, которые руководствуются национальными интересами и сохраняют партнерский диалог с Россией. Остальные государства разрушили все имевшиеся механизмы.

"Пока на западном фронте у нас без перемен, на Востоке у нас очень интенсивная повестка дня, которая с каждым годом становится все богаче", — заявил глава МИД РФ.

Однако Сергей Лавров не исключает, что Москва будет готова на основе равноправия и поиска баланса интересов наращивать отношения с ЕС - но только в том случае, если Евросоюз со своей стороны сочтет целесообразным "устранить эту аномалию" в контактах с Россией.

В последнее время противоречия между Евросоюзом и Россией обострились. Брюссель ввел новые антироссийские санкции. В МИД назвали их "тупиковым и неправовым путем" и пообещали ответную реакцию.

Готова ли Москва к диалогу с ЕС - смотрите в нашем видео.

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