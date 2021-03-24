Видео: Спасти Полкана: из зоны затопления в Австралии вывезли 20 собак

Австралийские спасатели вывезли два десятка четвероногих из питомника, пострадавшего при масштабном наводнении на западе Сиднея.

Небывалые ливни привели к сильнейшему за последние десятилетия наводнению на востоке Австралии. Из-за непрекращающихся дождей реки в Новом Южном Уэльсе – самом густонаселенном штате континента – разлились, став причиной массовой эвакуации населения.

В понедельник волонтеры, работающие в питомнике в пригороде Сиднея, обратились к службе экстренной помощи с просьбой помочь в спасении 20 собак, которых не успели эвакуировать.

Когда спасатели добрались на место на надувных лодках, будки постояльцев питомника были уже частично затоплены, но с собаками было все в порядке: из будок доносился лай. Собак, смесь бельгийских и немецких овчарок, поместили в переноски для животных, которые погрузили на лодки и вывезли в безопасное место.

"Сейчас все животные и наш персонал в порядке, и это самое важное, а все остальное легко заменить", – сказала Шэрон, заводчик и тренер питомника, после того как все собаки оказались в безопасности.

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