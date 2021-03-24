Видео: "тракторный протест" в Берлине – немецкие фермеры требуют перемен

Немецкие фермеры, недовольные политикой импорта продуктов в страну, вышли на протест в столице Германии.

"Нет фермеров, нет еды, нет будущего" – под таким лозунгом во вторник немецкие аграрии выехали на своих тракторах к знаменитым Бранденбургским воротам Берлина. Фермеры требуют реформ в сфере сельского хозяйства.

Недовольство вызвала новая политика импорта продуктов питания в Германию. Аграрии требуют, чтобы импортируемая продукция соответствовала немецким стандартам.

Еще один пункт в требованиях фермеров – приостановление действия нового "Постановления о внесении удобрений", вводящего ограничения на использование азотных химикатов.

Смотрите на видео, как проходил "тракторный протест" в центре Берлина.

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