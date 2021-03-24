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Видео: "тракторный протест" в Берлине – немецкие фермеры требуют перемен

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Sputnik Молдова
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Немецкие фермеры, недовольные политикой импорта продуктов в страну, вышли на протест в столице Германии.

"Нет фермеров, нет еды, нет будущего" – под таким лозунгом во вторник немецкие аграрии выехали на своих тракторах к знаменитым Бранденбургским воротам Берлина. Фермеры требуют реформ в сфере сельского хозяйства. 

Protestul fermierilor: Cu ce tractoare au ieșit agricultorii în PMAN
© Sputnik
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Недовольство вызвала новая политика импорта продуктов питания в Германию. Аграрии требуют, чтобы импортируемая продукция соответствовала немецким стандартам.

Еще один пункт в требованиях фермеров – приостановление действия нового "Постановления о внесении удобрений", вводящего ограничения на использование азотных химикатов.

Смотрите на видео, как проходил "тракторный протест" в центре Берлина.

 

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