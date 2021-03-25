Прямая трансляция заседания парламента Молдовы: утвердят ли кабмин Гросу

Парламент Молдовы собрался на пленарное заседание, на котором среди прочих вопросов рассмотрит программу и состав кабинета министров под руководством лидера партии PAS Игоря Гросу, которого выдвинула кандидатом в премьеры президент Майя Санду. Таким образом, депутатам предстоит решить, выражать правительству вотум доверия или нет.

Документ состоит из 42 страниц, на которых расписаны приоритеты кабинета министров. Одна из мер, на которую правительство Гросу готово пойти в срочном порядке в случае получения от парламента вотума доверия, – это введение в стране чрезвычайного положения из-за ситуации с коронавирусом.

"В ближайшей перспективе правительство запросит парламент объявить чрезвычайное положение на период как минимум в 30 дней согласно решению и рекомендации Высшего совета безопасности от 13 марта 2021 года", – подчеркивается в документе.

Это обращение правительства, как поясняется в программе, предполагает наделение Комиссии по чрезвычайным ситуациям полномочиями для внедрения антикризисного пакета по управлению санитарной обстановкой, повышения доходов населения, поддержки предприятий в пострадавших из-за пандемии отраслях.

Кандидат на пост премьер-министра Молдовы Игорь Гросу, предложенный президентом Майей Санду, подал в парламент документы о составе и программе правительства под своим руководством 23 марта.

© Photo : Facebook / Igor Grosu Состав правительства под руководством Игоря Гросу

Команда кабмина Гросу практически идентична той, с которой выступала Наталья Гаврилица, кандидатуру которой в премьеры парламент уже отклонил.

© Photo : Facebook / Partidul Acțiune și Solidaritate Состав правительства под руководством Натальи Гаврилицы, которая не получила вотум доверия в парламенте

Ситуация с назначением премьера

Ранее в парламенте провалился вотум доверия Наталье Гаврилице, предложенной на пост главы кабмина Майей Санду. За программу кандидата и команду министров не проголосовал ни один депутат законодательного органа.

Помимо этого, некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Кандидат от "Платформы DA" – Андрей Нэстасе. А социалисты, в свою очередь, предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для ее выдвижения и поддержки депутаты даже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, партии "Шор" и группы Pentru Moldova.

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Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина Наталью Гаврилицу. Социалисты оспорили в Конституционном суде этот указ. КС 23 февраля постановил признать неконституционным указ президента о выдвижении кандидата на должность премьер-министра Молдовы. Также, согласно решению КС, глава государства была обязана приступить к новым консультациям с парламентскими фракциями.

Спустя месяц Санду вернулась к консультациям с парламентскими силами, а Марианна Дурлештяну сообщила в соцсетях, что решила отказаться от предложения стать премьером республики. По итогам консультаций с представителями фракций президент выдвинула на пост премьера лидера PAS Игоря Гросу. Этот указ депутаты и оспорили в КС. В парламенте 18 марта объявили о создании большинства и выдвижении от него в качестве кандидата на пост премьера нынешнего посла Молдовы в России Владимира Головатюка. А 22 марта КС признал конституционным указ президента о выдвижении Гросу кандидатом в премьеры.

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