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Видео: протест перед зданием парламента против "правительства локдауна"

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Смотрите в видеотрансляции Sputnik Молдова, как проходит протест перед зданием парламента Молдовы против "правительства локдауна".

Протест против введения чрезвычайного положения в Молдове проходит перед зданием парламента страны. Депутаты в четверг собрались на пленарное заседание, в рамках которого предстоит рассмотрение вотума доверия кабинету министров под руководством лидера PAS Игоря Гросу.

В программе кандидата в премьеры, в частности, указано, что если правительство будет утверждено, то в ближайшей перспективе кабмин попросит парламент объявить чрезвычайное положение на период как минимум в 30 дней согласно решению и рекомендации Высшего совета безопасности от 13 марта 2021 года. Такое намерение вызвало недовольство со стороны граждан.

Кандидат на пост премьер-министра Молдовы Игорь Гросу, предложенный президентом Майей Санду, подал в парламент документы о составе и программе правительства под своим руководством 23 марта.

Состав правительства под руководством Игоря Гросу
© Photo : Facebook / Igor Grosu
Состав правительства под руководством Игоря Гросу

Команда кабмина Гросу практически идентична той, с которой выступала Наталья Гаврилица, кандидатуру которой в премьеры парламент уже отклонил.

Natalia Gavrilița a prezentat lista miniștrilor săi
© Photo : Facebook / Partidul Acțiune și Solidaritate
Состав правительства под руководством Натальи Гаврилицы, которая не получила вотум доверия в парламенте

Ситуация с назначением премьера

Ранее в парламенте провалился вотум доверия Наталье Гаврилице, предложенной на пост главы кабмина Майей Санду. За программу кандидата и команду министров не проголосовал ни один депутат законодательного органа.

Правительство РМ
© Sputnik / Mihai Caraus
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Помимо этого, некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Кандидат от "Платформы DA" – Андрей Нэстасе. А социалисты, в свою очередь, предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для ее выдвижения и поддержки депутаты даже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, партии "Шор" и группы Pentru Moldova.

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Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина Наталью Гаврилицу. Социалисты оспорили в Конституционном суде этот указ. КС 23 февраля постановил признать неконституционным указ президента о выдвижении кандидата на должность премьер-министра Молдовы. Также, согласно решению КС, глава государства была обязана приступить к новым консультациям с парламентскими фракциями.

Спустя месяц Санду вернулась к консультациям с парламентскими силами, а Марианна Дурлештяну сообщила в соцсетях, что решила отказаться от предложения стать премьером республики. По итогам консультаций с представителями фракций президент выдвинула на пост премьера лидера PAS Игоря Гросу. Этот указ депутаты и оспорили в КС. В парламенте 18 марта объявили о создании большинства и выдвижении от него в качестве кандидата на пост премьера нынешнего посла Молдовы в России Владимира Головатюка. А 22 марта КС признал конституционным указ президента о выдвижении Гросу кандидатом в премьеры.

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