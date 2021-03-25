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Видео: в России запустили производство вакцины "КовиВак"

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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (313)
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Sputnik Молдова
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Промышленное производство российской вакцины от коронавируса "КовиВак" стартовало. Препарат, разработанный Центром имени Чумакова, зарегистрировали 20 февраля 2021 года, он стал третьей российской вакциной от коронавируса.

Президент РФ В. Путин, архивное фото.
© Sputnik / Алексей Дружинин
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Первые две вакцины, получившие одобрение в России, - это "Спутник V" и "ЭпиВакКорона". Упаковку первой партии "КовиВак" запустил лично министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

"КовиВак" — это так называемая цельновирионная вакцина. Она основана на вирусе SARS-CoV-2, который прошел специальную обработку и лишился своих инфекционных свойств, сохранив при этом способность вызывать иммунную реакцию. Такие препараты содержат весь набор белков вирусной частицы, и, соответственно, иммунный ответ, как предполагается, будет наиболее полным.  

Ожидается, что препарат в ближайшие дни поступит в регионы. В центре планируют выпускать до 10 миллионов доз в год.

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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (313)

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