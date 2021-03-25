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Видео: ракета-носитель "Союз-2.1б" доставила на орбиту 36 спутников связи

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20210325/34125935/video-raketa-nositel-soyuz-21b-dostavila-na-orbitu-36-sputnikov-svyazi.html

В четверг с космодрома Восточный был осуществлен первый в этом году запуск космического корабля "Союз-2".

Стартовавшая с космодрома Восточный ракета "Союз-2.1б" вывела на орбиту разгонный блок "Фрегат" и 36 британских спутников связи OneWeb.

Это пятый пуск России в этом году и первый, осуществленный с космодрома Восточный. Всего, по словам генерального директора госкорпорации Дмитрия Рогозина, в 2021-м намечается 29 космических стартов.

Запуск ракеты-носителя Союз. Архивное фото
Пресс-служба Роскосмоса
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"Союз-2" запустили в 5.47 по московскому времени со стартового комплекса на площадке 1С, а уже в 5.57 разгонный блок "Фрегат" со спутниками отделился от третьей ступени ракеты на суборбитальной траектории.

Затем, в течение почти четырех часов, спутники OneWeb последовательно отделялись от российского "разгонника" группами по четыре в соответствии с циклограммой полета.

Всего OneWeb планирует от восьми до десяти запусков своих спутников с космодромов Восточный, Байконур и Куру в 2021 году.

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