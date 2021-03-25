Видео: Запад начал новую войну против России. Какие цели он преследует?

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскритиковал попытки Запада оказать давление на Россию. По его мнению, это проявление политики мягкой силы, которая преследует жесткие цели.

Эти попытки Песков сравнил с насильственным "демократизаторством".

"Они совершенствуются со временем, они осуществляются, эти попытки, с задействованием все нового и нового технологического инструментария”, - сказал он в диалоге со СМИ.

Ранее в Министерстве обороны России заявили, что Запад во главе с США развязал новый тип войны против Москвы - ментальный. По словам советника российского министра обороны Андрея Ильницкого, ее цель - "уничтожение самосознания, изменение ментальной - цивилизационной - основы общества".

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