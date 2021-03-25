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Видео: Запад начал новую войну против России. Какие цели он преследует?

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© Ruptly / Sputnik / RT Russia / "Москва. Кремль. Путин", Россия-1 / WH.gov
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https://ru.sputnik.md/video/20210325/34127733/Video-Zapad-nachal-novuyu-voynu-protiv-Rossii-Kakie-tseli-on-presleduet.html

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскритиковал попытки Запада оказать давление на Россию. По его мнению, это проявление политики мягкой силы, которая преследует жесткие цели.

Олег Глазунов, эксперт ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова
из личного архива
Глазунов: как Запад ведет новый тип войны против России, Молдовы и стран СНГ
Эти попытки Песков сравнил с насильственным "демократизаторством".

"Они совершенствуются со временем, они осуществляются, эти попытки, с задействованием все нового и нового технологического инструментария”, - сказал он в диалоге со СМИ.

Ранее в Министерстве обороны России заявили, что Запад во главе с США развязал новый тип войны против Москвы - ментальный. По словам советника российского министра обороны Андрея Ильницкого, ее цель - "уничтожение самосознания, изменение ментальной - цивилизационной - основы общества".

Подробности - в нашем видео.

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