Видео: здесь бушевала стихия – из-за сильного шторма в Теннесси повалены деревья

Сильный ветер обрушился на центральные районы Теннесси. В столице штата Нэшвилле оказались повалены деревья, из-за которых повреждения получили многие дома.
СМИ сообщают, что стихия пришла в регион в четверг и принесла с собой порывы ветра скоростью до 65 миль в час (104 км/ч), а также град размером с мяч для гольфа.
Еще серьезней пострадал соседний штат Алабама, где шторм бушевал днем ранее. Здесь власти заявили о пятерых погибших.
Но и Теннесси оказался не конечным пунктом стихии, в общей сложности семь южных штатов США пострадали от экстремальных погодных условий.
Смотрите на видео, насколько разрушительным был ураган.
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