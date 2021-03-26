Видео: здесь бушевала стихия – из-за сильного шторма в Теннесси повалены деревья

Мощный ураган нанес удар по американскому штату Теннесси: повалены деревья, повреждены дома, люди напуганы.

Сильный ветер обрушился на центральные районы Теннесси. В столице штата Нэшвилле оказались повалены деревья, из-за которых повреждения получили многие дома.

СМИ сообщают, что стихия пришла в регион в четверг и принесла с собой порывы ветра скоростью до 65 миль в час (104 км/ч), а также град размером с мяч для гольфа.

Еще серьезней пострадал соседний штат Алабама, где шторм бушевал днем ранее. Здесь власти заявили о пятерых погибших.

Но и Теннесси оказался не конечным пунктом стихии, в общей сложности семь южных штатов США пострадали от экстремальных погодных условий.

Смотрите на видео, насколько разрушительным был ураган.

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