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Видео: здесь бушевала стихия – из-за сильного шторма в Теннесси повалены деревья

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Мощный ураган нанес удар по американскому штату Теннесси: повалены деревья, повреждены дома, люди напуганы.

Сильный ветер обрушился на центральные районы Теннесси. В столице штата Нэшвилле оказались повалены деревья, из-за которых повреждения получили многие дома.

Мужчина с матрасом на одной из улиц Пуэрто-Кабесас в Никарагуа направляется в убежище, спасаясь от надвигающегося урагана Йота.
© REUTERS / Wilmer Lopez
Фото - Ураган "Йота" обрушился на Карибское побережье
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СМИ сообщают, что стихия пришла в регион в четверг и принесла с собой порывы ветра скоростью до 65 миль в час (104 км/ч), а также град размером с мяч для гольфа.

Еще серьезней пострадал соседний штат Алабама, где шторм бушевал днем ранее. Здесь власти заявили о пятерых погибших.

Но и Теннесси оказался не конечным пунктом стихии, в общей сложности семь южных штатов США пострадали от экстремальных погодных условий.

Смотрите на видео, насколько разрушительным был ураган.

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