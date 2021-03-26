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Видео: почему Ever Given остановил Суэцкий канал и мировую экономику

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Suez Canal Authority / Maxar Technologies / Associated Press / bloomberg.com / raex-a.ru
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/03/1a/34142503.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20210326/34142585/Video-pochemu-Ever-Given-ostanovil-Suetskiy-kanal-i-mirovuyu-ekonomiku.html

Движение в Суэцком канале заблокировано и в настоящее время, с тех пор, как 23 марта гигантский контейнеровоз Ever Given сел на мель и перегородил канал.

Судно длиной 400 метров следовало из Китая в Роттердам.

Контейнеровоз Ever Given в Суэцком канале
© REUTERS / Suez Canal Authority
Миллиарды долларов ежедневно: подсчитан ущерб от блокировки Суэцкого канала

По данным агентства Bloomberg, в настоящее время до 185 судов ожидают возможности пройти по маршруту, еще как минимум три заблокированы в самом канале. На долю Суэцкого канала приходится 10-12% мирового морского грузооборота, ежедневно канал пересекают более 50 судов.  

По информации МИД России, разблокировка торгового пути может занять несколько недель, что может стать самой продолжительной остановкой работы канала со времен арабо-израильских войн 1967 года и 1973 года. 

Сколько стоит блокировка канала для мировой торговли - рассказываем в нашем видео. 

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