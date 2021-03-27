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Видео: ювелирная победная работа кондитера из Питера

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Изготовление из пластичного шоколада детальной фигуры киногероя принесло кондитеру из северной столицы России победу на международном конкурсе.

Жительница Санкт-Петербурга Татьяна Холодцова победила на международном конкурсе кондитеров Cake International.

В Праге - кондитерская премьера, пирожное в форме коронавируса.
© REUTERS / David W Cerny
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Успеха она добилась создав съедобную скульптуру Хищника из одноименной серии фильмов.

Съедобный инопланетянин выполнен настолько детально, что не уступает своему прототипу из фильма. Общая высота скульптуры составляет 34 сантиметра. На изготовление этой фигурки ушло более 40 часов – и не зря: удалось произвести фурор.

Как рассказала сама победительница, она принимала участие в конкурсе во второй раз. Теперь она сделала ставку на сложность работы по воссозданию облика персонажа.

"Он выбран только за счет его внешности и огромного количества мелких деталей, потому что чем больше мелких деталей, чем более проработанная фигурка, тем, естественно, выше баллы", – отметила кондитер.

По ее словам, самым сложным для нее стали ворсинки на черепе гуманоида, которые ей приходилось наносить с помощью щипцов и иголки.

В итоге Хищник получился достаточно устрашающим, весьма малоаппетитным, но он был создан именно для конкурса. 

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