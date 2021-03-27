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Художник из Краснодара украшает здания по всему миру

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© Ruptly / @gooze_art
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20210327/34141710/khudozhnik-iz-krasnodara-ukrashaet-zdaniya-po-vsemu-miru.html

Свою карьеру Георгий Куринов начал в родном городе, но затем его "творческий охват" значительно расширился.

Любовь к искусству он перенял у отца, который имел свою студию изобразительного искусства. Молодой художник закончил университет по специальности графический дизайн, но работа в четырех стенах его не прельстила.

Он мечтал создавать масштабные граффити.

"Меня очень сильно увлекает процесс. И как рождается идея, в какой момент происходит рождение концепции, какие эскизы приходят в голову, как это все отрисовывается... И потом локация просто-напросто меняется с ног на голову", – делится Георгий.

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© Sputnik / Evghenii Panasenco
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В арт-объекты мастер превращает различные здания, да и темы работ самые разнообразные.

Одно из его творений, наиболее полюбившихся краснодарцам, – мурал "Вернем Лео" на здании Фонда дикой природы. Мастер встал на защиту переднеазиатского леопарда, который находится на грани исчезновения.

Граффити Куринова также "прописались" и органично дополнили городскую среду в других странах мира: Нидерландах, Испании, Италии, Казахстане, Турции.

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