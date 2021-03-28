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Горные склоны утонули в бело-розовой кипени: в Испании зацвела вишня

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Sputnik Молдова
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Потрясающий вид весенней долины Херте снят с дрона, но в этот период года есть немало желающих увидеть ежегодно повторяющееся чудо собственными глазами.

Огромная плантация находится менее чем в трех часах езды от Мадрида, в провинции Касерес.

На террасированных склонах высажено около двух миллионов вишневых деревьев, которые, почувствовав приход тепла, дружно распустили почки и придали достаточно скудному горному ландшафту сказочную ауру.

В 2017 году сакура зацвела в Токио на пять дней раньше обычного под влиянием низкого атмосферного давления.
© AFP 2021 / Behrouz MEHRI
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Событие обычно приходится на конец марта - начало апреля. Жители одиннадцати соседних деревень рады ему еще и потому, что оно сулит хороший урожай. А пока они приглашают всех желающих на Фестиваль цветения сакуры, который объединяет культуру, музыку, гастрономию и выставки прямо под сенью распустившихся деревьев.

Гости заодно могут посетить самые живописные уголки региона с его быстрыми потоками, каньонами, водопадами и впечатляющим заповедником Гарганта-де-лос-Инфьернос.

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