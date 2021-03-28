Видео: необычный променад – гуси в компании своего хозяина гуляют по городу

Житель Челябинска, выбирая себе питомцев, решил отдать предпочтение птицам. Самым, как он считает, харизматичным.

На улицах сибирского города часто можно встретить мужчину с тремя гусями. Это электрик Антон Машуков. Каждый день он выводит на прогулку своим домашних любимцев Яшу, Машу и Дашу.

Как рассказал птицелюб, идея завести необычных друзей пришла к нему в период пандемии, то есть постоянного нахождения дома.

"Решил, что курочек проблематично держать, утки много едят, а гуси – красивые и воспитанные. Они такие харизматичные животные, то есть у них есть характер", – сказал Машуков.

Птиц он взял на обычном местном рынке.

Но квартиру пришлось оборудовать, в одной из комнат пол покрыт несколькими слоями картона, между которыми проложен полиэтилен, "чтобы не промокало".

За время прогулок питомцы выучили несколько команд и ведут себя послушно, радуя жителей города.

Сейчас на свежий воздух выходят только Яша и Даша, а Маша высиживает дома яйцо. Скоро пернатая компания пополнит свои ряды.

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