Итоги недели в одном видео: что произошло в Молдове за прошедшие семь дней

Прошедшая неделя в Молдове выдалась довольно насыщенной. В центре внимания было продолжение политических споров вокруг правительства. Конституционный суд признал соответствующим Основному закону указ президента Майи Санду о выдвижении лидера PAS Игоря Гросу кандидатом в премьеры. На следующий день он подал в парламент проект программы правительства под своим руководством. Однако депутаты даже не стали приступать к рассмотрению программы и состава кабмина Гросу – в законодательном органе отсутствовал кворум. После провала второй попытки утверждения правительства члены парламентского большинства еще раз объявили о поддержке кандидата в премьеры Владимира Головатюка.
При этом молдавские депутаты приняли декларацию против роспуска высшего законодательного органа.
Все это и многое другое – в одном видео.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>