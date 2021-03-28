Итоги недели в одном видео: что произошло в Молдове за прошедшие семь дней

В ролике Sputnik Молдова мы традиционно рассказываем о самых важных и ярких событиях и заявлениях минувшей семидневки.

Прошедшая неделя в Молдове выдалась довольно насыщенной. В центре внимания было продолжение политических споров вокруг правительства. Конституционный суд признал соответствующим Основному закону указ президента Майи Санду о выдвижении лидера PAS Игоря Гросу кандидатом в премьеры. На следующий день он подал в парламент проект программы правительства под своим руководством. Однако депутаты даже не стали приступать к рассмотрению программы и состава кабмина Гросу – в законодательном органе отсутствовал кворум. После провала второй попытки утверждения правительства члены парламентского большинства еще раз объявили о поддержке кандидата в премьеры Владимира Головатюка.

При этом молдавские депутаты приняли декларацию против роспуска высшего законодательного органа.

Все это и многое другое – в одном видео.

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