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Видео: контейнеровоз, который заблокировал Суэцкий канал, сняли с мели

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© Video : Администрация Суэцкого канала
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/03/1d/34170915.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20210329/34170942/video-konteynerovoz-kotoryy-zablokiroval-suetskiy-kanal-snyali-s-meli.html

Для того, чтобы вернуть подвижность гигантскому судну, которое перекрыло морское движение 23 марта, из-под него вынули 27 тысяч кубометров песка на глубине до 18 метров, а 15 буксиров стянули его на фарватер.

Навигация по Суэцкому каналу начнется в ближайшие часы. Об этом заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, после того как минувшей ночью 400-метровый контейнеровоз Ever Given удалось развернуть.

Контейнеровоз Evergreen в Суэцком канале
© AFP 2021 / Suez Canal
Evergreen – мастер транспортных пробок: судно в Суэце, теперь авто в Китае

"Теперь мир может быть спокоен после возвращения ситуации к норме относительно товаров, транспортируемых по этой жизненно важной артерии", – написал президент арабской республики в Twitter.

Для того чтобы убрать с берега заблокировавшее движение 23 марта судно, под ним выкопали 27 тысяч кубометров песка на глубине до 18 метров.

После этого 15 буксиров стянули гиганта на фарватер.

В Суэцком канале, соединяющем Средиземное море с Красным, к настоящему времени в очереди на проход скопилось более 400 судов.

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