Видео: контейнеровоз, который заблокировал Суэцкий канал, сняли с мели

Для того, чтобы вернуть подвижность гигантскому судну, которое перекрыло морское движение 23 марта, из-под него вынули 27 тысяч кубометров песка на глубине до 18 метров, а 15 буксиров стянули его на фарватер.

Навигация по Суэцкому каналу начнется в ближайшие часы. Об этом заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, после того как минувшей ночью 400-метровый контейнеровоз Ever Given удалось развернуть.

"Теперь мир может быть спокоен после возвращения ситуации к норме относительно товаров, транспортируемых по этой жизненно важной артерии", – написал президент арабской республики в Twitter.

Для того чтобы убрать с берега заблокировавшее движение 23 марта судно, под ним выкопали 27 тысяч кубометров песка на глубине до 18 метров.

После этого 15 буксиров стянули гиганта на фарватер.

В Суэцком канале, соединяющем Средиземное море с Красным, к настоящему времени в очереди на проход скопилось более 400 судов.

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