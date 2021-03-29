23:52 29 Марта 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.15
  • USD17.97
  • RUB0.24
  • RON4.33
  • UAH0.64
Поиск
Видео

Видео: "супер-бабушка" – ветеран ВОВ выполнила полет на тренажере Су-34

Получить короткую ссылку
55
Новости
Все новости
Все новости
© Ruptly
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/03/1d/34176148.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20210329/34176178/video-super-babushka-veteran-vov-vypolnila-polet-na-trenazhere-su-34.html

Участница Курской битвы, 99-летняя Мария Колтакова освоила управление бомбардировщиком Су-34 на тренажере.

Возраст - не помеха узнать и испытать что-то новое. В свои 99 лет ветеран Великой Отечественной Мария Колтакова освоила авиационный тренажер и поднялась в виртуальное небо в кабине сверхзвукового бомбардировщика Су-34.

Памяти сэра Тома: как британский полковник спас тысячи жизней
© Video : Ruptly / AP Photo / Bedford School / instagram.com/captainsirtom / youtube / tozmusictv
Памяти сэра Тома: как британский ветеран Второй мировой спас тысячи жизней

Современный тренажер Су-34 полностью имитирует настоящую кабину пилота и воссоздает реальные условия полета. 

В "управлении истребителем" Колтаковой помог военный летчик, герой России подполковник Андрей Дьяченко. Он объяснил Марии Денисовне, как выполнять посадку и элементы сложного пилотажа. Также на тренажере Колтакова научилась производить дозаправку Су-34 в полете.

"Впечатление – мировое. Мне все нравилось. Я летала в облаках и видела Воронеж", – поделилась впечатлениями ветеран после виртуального полета.

Мария Колтакова называет себя "железной бабушкой", она участвовала в Курской битве, в освобождении Харькова, Львова, Польши и Чехословакии. Несмотря на то, что Колтакова дважды была ранена в бою, она вынесла с поля боя более 300 раненых советских солдат. Обязательная вежливость в пресс-центре Западного военного округа.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik


Колумнисты
Мультимедиа
Суэцкий канал соединяет Средиземное и Красное моря и позволяет водному транспорту проходить в обе стороны между Европой и Азией
Фото: операция спасения – как вытаскивали застрявшее в Суэцком канале судно
Почему США испугались арктической экспедиции России “Умка-2021”
Видео: почему США испугались арктической экспедиции России "Умка-2021"
Сколько у Вас ровесников в Молдове.
Тот же год рождения: число ваших ровесников в Молдове

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться