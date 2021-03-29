Видео: "супер-бабушка" – ветеран ВОВ выполнила полет на тренажере Су-34

Возраст - не помеха узнать и испытать что-то новое. В свои 99 лет ветеран Великой Отечественной Мария Колтакова освоила авиационный тренажер и поднялась в виртуальное небо в кабине сверхзвукового бомбардировщика Су-34.

Современный тренажер Су-34 полностью имитирует настоящую кабину пилота и воссоздает реальные условия полета.

В "управлении истребителем" Колтаковой помог военный летчик, герой России подполковник Андрей Дьяченко. Он объяснил Марии Денисовне, как выполнять посадку и элементы сложного пилотажа. Также на тренажере Колтакова научилась производить дозаправку Су-34 в полете.

"Впечатление – мировое. Мне все нравилось. Я летала в облаках и видела Воронеж", – поделилась впечатлениями ветеран после виртуального полета.

Мария Колтакова называет себя "железной бабушкой", она участвовала в Курской битве, в освобождении Харькова, Львова, Польши и Чехословакии. Несмотря на то, что Колтакова дважды была ранена в бою, она вынесла с поля боя более 300 раненых советских солдат. Обязательная вежливость в пресс-центре Западного военного округа.

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