Видео: почему США испугались арктической экспедиции России "Умка-2021"

Уникальный маневр в истории ВМФ России проведен в Арктике: три атомные подлодки впервые всплыли во льдах в одной экспедиции.

Три российские атомные подлодки впервые одновременно всплыли в Арктике. Субмарины проломили полутораметровый слой льда на расстоянии 300 метров друг от друга, а одна из подлодок провела практическую торпедную стрельбу.

Маневр прошел в рамках комплексной арктической экспедиции "Умка-2021", которая проходит с 20 марта под руководством главного командования ВМФ России. Президент РФ Владимир Путин заявил, что данная экспедиция не имеет аналогов в советской и современной российской истории.

Помимо лодок, уникальные маневры совершили российские истребители МиГ-31.

Как проходит экспедиция и почему она вызвала обеспокоенность в США – смотрите в видео Sputnik.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova