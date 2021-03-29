Видео: почему США испугались арктической экспедиции России "Умка-2021"

Три российские атомные подлодки впервые одновременно всплыли в Арктике. Субмарины проломили полутораметровый слой льда на расстоянии 300 метров друг от друга, а одна из подлодок провела практическую торпедную стрельбу.
Маневр прошел в рамках комплексной арктической экспедиции "Умка-2021", которая проходит с 20 марта под руководством главного командования ВМФ России. Президент РФ Владимир Путин заявил, что данная экспедиция не имеет аналогов в советской и современной российской истории.
Помимо лодок, уникальные маневры совершили российские истребители МиГ-31.
Как проходит экспедиция и почему она вызвала обеспокоенность в США – смотрите в видео Sputnik.
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