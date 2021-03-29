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Видео: почему США испугались арктической экспедиции России "Умка-2021"

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© Video : Минобороны России / Sputnik / Ruptly
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/03/1d/34176358.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20210329/34176403/video-usa-ispugalis-arkticheskoy-ekspeditsii-russia-umka-2021.html

Уникальный маневр в истории ВМФ России проведен в Арктике: три атомные подлодки впервые всплыли во льдах в одной экспедиции.

Три российские атомные подлодки впервые одновременно всплыли в Арктике. Субмарины проломили полутораметровый слой льда на расстоянии 300 метров друг от друга, а одна из подлодок провела практическую торпедную стрельбу.

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Маневр прошел в рамках комплексной арктической экспедиции "Умка-2021", которая проходит с 20 марта под руководством главного командования ВМФ России. Президент РФ Владимир Путин заявил, что данная экспедиция не имеет аналогов в советской и современной российской истории.

Помимо лодок, уникальные маневры совершили российские истребители МиГ-31.

Как проходит экспедиция и почему она вызвала обеспокоенность в США – смотрите в видео Sputnik.

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Почему США испугались арктической экспедиции России “Умка-2021”
Видео: почему США испугались арктической экспедиции России "Умка-2021"
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