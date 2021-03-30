Видео: вулкан Пакая – извержение длиной в два месяца

Извержение одного из самых активных вулканов Гватемалы длится уже больше 50 дней. Вулкан, расположенный в 43 километрах от столицы, активно извергается, выпуская облака пепла на высоту до четырех километров.
Все это привело к тому, что столичный международный аэропорт вынужден был закрыться 24 марта из-за того, что плотный слой пепла полностью покрыл все взлетно-посадочные полосы.
В институте вулканологии страны рассказали, что вулканическая активность находится на высоком уровне. В результате этого на западном склоне вулкана образовался лавовый поток длиной 2,2 километра, который непрерывно движется, вызывая пожары и разрушение плантаций кофе и авокадо.
Смотрите на видео, как проходит извержение вулкана, которое не прерывается уже несколько недель.
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