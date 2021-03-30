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Видео: вулкан Пакая – извержение длиной в два месяца

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© Ruptly
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20210330/34186548/video-vulkan-pakaya-izverzhenie-dlinoy-v-dva-mesyatsa.html

Вулкан Пакая в Гватемале извергается на протяжении нескольких недель, засыпая пеплом окрестные общины и поселения.

Извержение одного из самых активных вулканов Гватемалы длится уже больше 50 дней. Вулкан, расположенный в 43 километрах от столицы, активно извергается, выпуская облака пепла на высоту до четырех километров.

© REUTERS / Kristinn Magnusson/mbl.is
Ради впечатлений и хорошего кадра: туристы у подножия вулкана
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Все это привело к тому, что столичный международный аэропорт вынужден был закрыться 24 марта из-за того, что плотный слой пепла полностью покрыл все взлетно-посадочные полосы.

В институте вулканологии страны рассказали, что вулканическая активность находится на высоком уровне. В результате этого на западном склоне вулкана образовался лавовый поток длиной 2,2 километра, который непрерывно движется, вызывая пожары и разрушение плантаций кофе и авокадо.

Смотрите на видео, как проходит извержение вулкана, которое не прерывается уже несколько недель.

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Видео: вулкан Пакая – извержение длиной в два месяца
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