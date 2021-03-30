Видео: снова в путь – как была возобновлена навигация по Суэцкому каналу

После того, как почти целую неделю 400-метровый контейнеровоз преграждал путь через Суэцкий канал, застряв на мели, разблокирование движения по водной артерии стало приятной новостью для экипажей сотен судов.

В операции по снятию с мели грузового гиганта принимали участие 15 буксиров. Кроме того, чтобы вернуть подвижность судну, которое перекрыло морское движение, из-под него вынули 27 тысяч кубометров песка на глубине до 18 метров.

Напомним, контейнеровоз Ever Given грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн направлялся из Китая в Нидерланды. В минувший вторник он сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала, перегородив его и заблокировав движение. За неделю блокировки на входе в Суэцкий канал собралась очередь из 422 судов.

Сразу после разблокирования и вывода Ever Given из акватории канала, была возобновлена навигация в обе стороны. По информации администрации, к утру вторника через канал прошли более ста ожидавших кораблей.

Также администрация выступила с заявлением, о том, что из резонансного инцидента будут извлечены уроки: планируется усилить технику и возможности самого канала.

Смотрите на видео, как первые суда проходят по Суэцкому каналу после возобновления навигации.

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