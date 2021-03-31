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Программа "Экспертиза": гость – экс-президент страны Игорь Додон

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20210331/34197265/Gost-radiostudii-Sputnik-Moldova-eks-prezident-Igor-Dodon.html

Пятый президент Республики Молдова в беседе с журналистом Sputnik Молдова ответит на актуальные и острые вопросы.

Почему более серьезные меры эпидбезопасности не были приняты еще в прошлом году? Что происходит вокруг ситуации с российской вакциной "Спутник V" - доберется ли она до Молдовы и так ли важно, кто первый привезет ее в страну?

Может ли временное правительство требовать введения в Молдове режима ЧП, будет ли приостановлена экономическая деятельность, если чрезвычайное положение все же введут?

Есть ли у ПСРМ конкуренты на левом фланге?

На эти и другие, не менее острые вопросы в прямом эфире ответит гость радиостудии Sputnik Молдова - лидер Партии социалистов, экс-президент РМ Игорь Додон.

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