Программа "Экспертиза": гость – экс-президент страны Игорь Додон

Почему более серьезные меры эпидбезопасности не были приняты еще в прошлом году? Что происходит вокруг ситуации с российской вакциной "Спутник V" - доберется ли она до Молдовы и так ли важно, кто первый привезет ее в страну?
Может ли временное правительство требовать введения в Молдове режима ЧП, будет ли приостановлена экономическая деятельность, если чрезвычайное положение все же введут?
Есть ли у ПСРМ конкуренты на левом фланге?
На эти и другие, не менее острые вопросы в прямом эфире ответит гость радиостудии Sputnik Молдова - лидер Партии социалистов, экс-президент РМ Игорь Додон.
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