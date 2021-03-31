Парламент рассматривает вопрос о введении в Молдове чрезвычайного положения

Перед парламентом выступит и. о. премьера Аурелиу Чокой. Депутатам также будет представлен отчет Комиссии по чрезвычайным ситуациям об эпидемиологической ситуации в стране.

Согласно Закону "О режимах чрезвычайного, осадного и военного положения", режим ЧП может вводиться на срок не более 60 дней, с возможностью продления.

В период режима ЧП не допускается проведение выборов и референдумов, внесение изменений в Конституцию. Ограничиваются права и свободы граждан. Ограничивается действие всех законов. О введении ЧП должны быть проинформированы Генсек ООН и Генсек Совета Европы.

Фактическая власть переходит к Комиссии по ЧС. Широкие полномочия получают МВД, СИБ и армия.

На период ЧП могут быть введены, в частности, следующие меры:

© Sputnik / Mihai Caraus Правительство Молдовы предложило парламенту ввести чрезвычайное положение

изменение порядка назначения и освобождения от должности чиновников, запрет отставки;

введение особых правил пользования средствами связи.

Вместе с тем лидер Партии социалистов, чья парламентская фракция высказалась в поддержку введения режима ЧП, заявил, что локдауна в Молдове не будет.

"Прошлогодней ситуации с закрытием предприятий, границ, когда люди сидели по домам, не повторится", — сказал Додон. Введение чрезвычайного положения необходимо, чтобы правительство могло принять меры по борьбе с эпидемией, получив полномочия, которых сегодня не имеет, подчеркнул лидер ПСРМ в радиостудии Sputnik Молдова.

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