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Парламент рассматривает вопрос о введении в Молдове чрезвычайного положения

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© Video : Youtube / Parlamentul Republicii Moldova
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20210331/34200322/live-parlament-rassmatrivaet-vopros-o-vvedenii-v-moldove-chrezvychajnogo-polozheniya.html

Единственный вопрос повестки — предложение правительства об объявлении режима ЧП на всей территории Республики Молдова.

Перед парламентом выступит и. о. премьера Аурелиу Чокой. Депутатам также будет представлен отчет Комиссии по чрезвычайным ситуациям об эпидемиологической ситуации в стране.

Согласно Закону "О режимах чрезвычайного, осадного и военного положения", режим ЧП может вводиться на срок не более 60 дней, с возможностью продления.

В период режима ЧП не допускается проведение выборов и референдумов, внесение изменений в Конституцию. Ограничиваются права и свободы граждан. Ограничивается действие всех законов. О введении ЧП должны быть проинформированы Генсек ООН и Генсек Совета Европы.

Фактическая власть переходит к Комиссии по ЧС. Широкие полномочия получают МВД, СИБ и армия.

На период ЧП могут быть введены, в частности, следующие меры:

Вместе с тем лидер Партии социалистов, чья парламентская фракция высказалась в поддержку введения режима ЧП, заявил, что локдауна в Молдове не будет.

"Прошлогодней ситуации с закрытием предприятий, границ, когда люди сидели по домам, не повторится", — сказал Додон. Введение чрезвычайного положения необходимо, чтобы правительство могло принять меры по борьбе с эпидемией, получив полномочия, которых сегодня не имеет, подчеркнул лидер ПСРМ в радиостудии Sputnik Молдова.

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