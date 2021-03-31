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Видео: казахстанская Аризона – захватывающие кадры с высоты птичьего полета

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Sputnik Молдова
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Символ Мангистауской области Казахстана и уникальный памятник природы урочище Бозжыра удалось заснять с дрона.

Урочище Бозжыра в Мангистауской области Казахстана – это скалистая местность, которая располагается на плато Устюрт.

Это поистине "космический" пейзаж, горы разных размеров и форм: одна напоминает юрту, другие – подводную лодку и крепость, но визитная карточка урочища – два известняковых пика, прозванных "клыками".

Старые руины мельницы в заливе Мирабелло на Крите.
© Depositphotos / Patryk_Kosmider
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Предполагается, что Бозжыра образовалась на месте древнего океана Тетис, существовавшего в период мезозоя (около 251-66 миллионов лет до нашей эры) между континентами Гондвана и Лавразия. Об этом свидетельствуют и окаменелости морских животных.

Некоторые путешественники сравнивают Бозжыру с американским Большим Каньоном и нередко называют Аризоной Казахстана.

Уникальное природное образование входит в список особо охраняемых территорий региона и является частью государственного природного заказника "Жабай ушкан".

Смотрите на видео невероятно захватывающие пейзажи, которые обязательно вдохновят вас.

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