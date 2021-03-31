Видео: как не остаться в Кишиневе без машины

Отсутствие достаточного количества парковок – головная боль кишиневских водителей, которые вынуждены идти на нарушение правил и оставлять свои машины там, где удается найти место.

Есть, однако, и злостные нарушители, которые бросают авто на перекрестках, остановках общественного транспорта и даже на пешеходных переходах. Последние могут недосчитаться "железного коня" – полиция вправе потребовать эвакуацию машины. Услуги по перемещению транспортного средства предоставляются частной компанией, у которой есть контракт, подписанный с Главной инспекцией полиции (ГИП). Многие водители, попавшие "под эвакуатор", не знают, как действовать, чтобы вернуть машину. Журналисты Sputnik Молдова нашли ответы на интересующие автовладельцев вопросы.

В полиции агентству объяснили, в каких именно ситуациях запрашиваются услуги эвакуатора. Как правило, это происходит при серьезных нарушениях ПДД.

"Мы также по запросу граждан эвакуируем те транспортные средства, которые перекрывают доступ к мусорным бакам, либо припаркованы на газонах или блокируют выезд", – уточнил старший инспектор ГИП Андрей Путин.

Выявив нарушение, сотрудники полиции пытаются установить личность водителя и связаться с ним. Если этого сделать не удается, транспортное средство эвакуируют.

По информации полиции, после того, как автомобиль забирает эвакуатор, его вывозят на платную стоянку, где машина остается до приезда владельца. Многие водители, обнаружившие, что их машина пропала, часто не знают, куда обратиться, чтобы ее забрать.

Сотрудники правоохранительных органов сообщают, что информацию водитель может получить на специальном сайте или по телефону экстренной службы 112. Затем нужно обратиться в полицию, чтобы получить отчет и справку об освобождении транспортного средства. Автомобиль выдают водителю только после того, как он предъявит справку из полиции.

На этом этапе автовладелец должен оплатить услугу эвакуации, которая стоит 790 леев за автомобиль весом не более 3,5 тонн. Кроме того, за пребывание машины на спецстоянке также взимается плата: 12 леев в час.

Штраф за незаконную парковку составляет от 900 до 1500 леев, в некоторых случаях он может возрасти до 3000 леев.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova