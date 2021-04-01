Видео: защита для четвероногих – в России создали вакцину от COVID-19 для животных

В России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса для животных – "Карнивак-Ков". Препарат разработан учеными Россельхознадзора.

Новый препарат, разработанный специалистами Россельхознадзора, на сегодняшний день единственная вакцина от COVID-19 для зверей. Аналогов в других странах нет.

Не секрет, что многие животные также могут быть инфицированы коронавирусом нового типа, с пандемией которого человечество столкнулось в 2020 году.

Широкую известность получил инцидент с массовыми заражениями коронавирусом на норковых фермах в Дании, когда миллионы животных оказались заражены и истреблены.

Узнайте из нашего видео, когда начнется массовое производство вакцины, смогут ли владельцы домашних животных сделать прививки своим питомцам и поможет ли препарат остановить мутации коронавируса.

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