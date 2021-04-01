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Видео: защита для четвероногих – в России создали вакцину от COVID-19 для животных

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20210401/34211265/pervuyu-v-mire-vaktsinu-ot-covid-19-dlya-zhivotnykh-zaregistrirovali-v-russia.html

В России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса для животных – "Карнивак-Ков". Препарат разработан учеными Россельхознадзора.

Новый препарат, разработанный специалистами Россельхознадзора, на сегодняшний день единственная вакцина от COVID-19 для зверей. Аналогов в других странах нет.

Норка
© AFP 2021 / MADS CLAUS RASMUSSEN
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Не секрет, что многие животные также могут быть инфицированы коронавирусом нового типа, с пандемией которого человечество столкнулось в 2020 году. 

Широкую известность получил инцидент с массовыми заражениями коронавирусом на норковых фермах в Дании, когда миллионы животных оказались заражены и истреблены.

Узнайте из нашего видео, когда начнется массовое производство вакцины, смогут ли владельцы домашних животных сделать прививки своим питомцам и поможет ли препарат остановить мутации коронавируса.

 

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