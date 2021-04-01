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Видео: "Ни за кем бегать не будем" – посол России в США об отношениях двух стран

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Видео: "Ни за кем бегать не будем" – посол России в США об отношениях двух стран
Отношения между Россией и США находятся в глубочайшем кризисе, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов на совместном заседании международного и оборонного комитетов Совета Федерации РФ.
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PT2M24S
2021-04-01T22:34Z

Отношения между Россией и США находятся в глубочайшем кризисе, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов на совместном заседании международного и оборонного комитетов Совета Федерации РФ.

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В марте посла России в США Анатолия Антонова пригласили в Москву на консультации. При этом в российском МИДе подчеркнули, что заинтересованы в том, чтобы не допустить необратимой деградации отношений с Вашингтоном, и главное - хотят "определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы, по сути дела, в тупик".

По мнению Антонова, администрация президента Джо Байдена взяла курс "на продолжение раскручивания санкционной спирали" против России, и из-за этого Москва не испытывает оптимизма относительно будущего двустороннего диалога.

"Хочу отметить, что мы далеки от "радужных" ожиданий в российско-американских отношениях. Если и будут какие-то перемены в позиции Вашингтона на российском направлении, то не по существу, а, скорее, в нюансах. Системное сдерживание России остается альфой и омегой американской политики", – заявил Антонов, выступая в Совете Федерации.

Дипломат подчеркнул, что хорошие и прагматичные отношения выгодны обеим сторонам, но Москва "не будет бегать" за США в этом вопросе.

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