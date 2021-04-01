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Видео: замена Суэцкому каналу – каковы перспективы у Северного морского пути

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© Ruptly Роскосмос @kudsverchkov / Администрация Суэцкого канала / РОСАТОМ / Российская судостроительная компания "Совкомфлот"
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/04/01/34225436.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20210401/34225482/video-zamena-suetskomu-kanalu-kakovy-perspektivy-u-severnogo-morskogo-puti.html

В России назвали альтернативу Суэцкому каналу. По мнению российского вице-премьера Юрия Трутнева, единственным резервным вариантом является Северный морской путь (СМП).

Северный морской путь – главная арктическая судоходная магистраль России. Он тянется от Карских ворот до мыса Дежнева на Чукотке.

Суэцкий канал соединяет Средиземное и Красное моря и позволяет водному транспорту проходить в обе стороны между Европой и Азией
© Sputnik / Samuel Mohsen
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Об альтернативах Суэцкому каналу, одному из самых важных и загруженных морских торговых путей в мире, заговорили после инцидента с контейнеровозом Ever Given. 26 марта судно село на мель на 151-м километре канала, заблокировав движение на несколько дней. По разным оценкам, этот простой обошелся мировой экономике в миллиарды долларов.

Действительно ли Северный морской путь – хорошая альтернатива Суэцкому каналу и какие есть перспективы у Севморпути – смотрите в нашем видео.

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